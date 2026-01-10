व्हिडिओ | Videos

Jayant Patil फॉर्ममध्ये आले, BJP वर बरसले | Devendra Fadnavis | NCP vs BJP | Sangali News | Sakal News

NCP vs BJP: 'भाजपची अवस्था 'पिंजरा'तील मास्तरसारखी, तमाशाचा एवढा नाद लागलाय की,..' असं Jayant Patil का म्हणाले? हे सगळं समजून घेण्यासाठी व्हिडिओ पाहा..

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा प्रचार सध्या चांगलाच रंगात आला आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. अशातच सांगली महानगरपालिकेच्या प्रचारसभेत महाविकास आघाडीतील ज्येष्ठ नेते, शरद पवारांचे निकटवर्तीय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ‘भाजपची अवस्था पिंजरा चित्रपटातील मास्तरसारखी झाली आहे. तमाशाचा एवढा नाद लागलाय की..’ हे वक्तव्य कुणाचं आहे, कुठे केलं आहे आणि त्यामागचं नेमकं कारण काय आहे, हे आता सविस्तरपणे जाणून घेऊयात…

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
maharashtra
NCP
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com