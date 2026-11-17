महाराष्ट्रात हळूहळू थंडीचा जोर वाढू लागला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील निफाडमध्ये तापमानाचा पारा 11.1 अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरल्याने राज्यात गारठा वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे देशातील हवामानात मोठे बदल होण्याचे संकेत आहेत. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांसह 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. काही भागांत ताशी 100 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दक्षिण भारतात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असताना महाराष्ट्रात मात्र थंडीचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे. राज्यातील तापमानात आणखी घट होणार का? कोणत्या राज्यांना पावसाचा फटका बसू शकतो? हवामान विभागाचा नेमका अंदाज काय आहे? जाणून घ्या देशभरातील हवामान बदलांचा सविस्तर आढावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.