Bachu Kadu News: 'तर आम्ही छातीवर गोळी घ्यायला तयार', कडू संतापले!

शेतकऱ्यांसाठी Bachu Kadu यांनी सरकारच्या विरोधात महाएल्गार मोर्चा पुकारला आहे. याच पार्श्वभूमीवर Bachu Kadu यांनी सरकारला कडक शब्दात इशारा दिला आहे.

शेतकरी प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारच्या विरोधात चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. यातच आता शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी शेतकरी महाएल्गार मोर्चा पुकारला आहे. त्याआधीच त्यांनी सरकारच्या विरोधात मोठा रोष व्यक्त केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर कडू नेमकं काय म्हणाले? बघा व्हिडीओ...

