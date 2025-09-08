व्हिडिओ | Videos

Govind Komkar news: टोळीयुद्धाचा वाद रक्तापर्यंत, आंदेकर गॅंगचा रक्तरंजित इतिहास बघाच...

पुण्यात अलिकडेच 'गोंविद कोमकर' या तरूणाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या हत्येला मागील मोठी पार्श्वभूमी राहिलेली आहे.

खून का बदला खून हे चित्रपटाच्या डायलॉग पुरतं बरं वाटतं. पण पुण्यातील आंदेकर टोळीचा कारनामा पाहता हा डायलॉग खरा ठरला. टोळीयुद्धाच्या बदल्यात आंदेकर आपल्याच कुटुंबातील एकमेकांना संपवलंत चाललेत आणि कुटुंबासोबत आंदेकर टोळीला सुद्धा. त्यामुळे चर्चा सुरू झाली आंदेकर टोळीची.. त्यांच्या गुन्हेगारीची त्यांच्या घराण्याची आणि घरातल्या वादाची.. एकूणच आंदेकर टोळीचा आणि घराण्याचा इतिहास काय जाणून घेऊ व्हिडीओच्या माध्यमातून...

