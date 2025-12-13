व्हिडिओ | Videos

Bjp ने Ekanth Shinde सोबत महापालिकेत युती करण्यामागचं खरं कारण | Ravindra Chavan | Sakal Media

DCM Eknath Shindeआणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यातील बैठकीनंतर महापालिका निवडणुका महायुती म्हणूनच लढवण्याचा ठाम निर्णय; मुंबई-ठाण्यासह प्रमुख महापालिकांत १०० टक्के युती, स्थानिक पातळीवर समन्वय समित्या नेमणार..

काल रात्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी भेट देत महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. आगामी महापालिका निवडणुकांबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये सविस्तर संवाद झाला. या चर्चेनंतर वरिष्ठ स्तरावर महापालिका निवडणुका महायुती म्हणूनच लढवण्याचा ठाम निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार स्थानिक पातळीवर ४ ते ५ नेत्यांची समन्वय समिती नेमली जाणार असून, निवडणूक रणनीती ठरवली जाणार आहे. मुंबई आणि ठाणे यांसारख्या प्रमुख महापालिकांमध्ये १०० टक्के महायुती करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी नागपूर येथील पत्रकार परिषदेत केली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Bjp
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com