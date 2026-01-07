Mahesh Shinde: मी ठाम आहे, पक्षाशी बोललो आहे, तिकीट देणार नाही | Satara News | Sakal News

व्हिडिओ | Videos

Satara News: लोकसभा निवडणुकीत खा. उदयनराजे भोसले तसेच विधानसभेत महायुतीच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना जिल्हा परिषद निवडणुकीत तिकीट नाकारण्याचा कडक इशारा आमदार महेश शिंदे यांनी दिला असून, महायुती एकत्र लढणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार महेश शिंदे यांनी महायुतीतील कार्यकर्त्यांना स्पष्ट आणि कडक इशारा दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीत खा. उदयनराजे भोसले तसेच विधानसभेत महायुतीच्या उमेदवारांच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना जिल्हा परिषद निवडणुकीत उमेदवारी दिली जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. महेश शिंदे म्हणाले की, जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुती एकत्रितपणे लढणार असून, याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. खासदार उदयनराजे भोसले आणि आमदार जयकुमार गोरे यांच्यासोबत आपले ट्युनिंग उत्तम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये ज्यांनी प्रामाणिकपणे महायुतीसाठी काम केले, अशा कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषद निवडणुकीत तिकीट देण्यावर आपला आग्रह राहील, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत उदयनराजे भोसले यांच्या विरोधात आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवारांच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश आमदार महेश शिंदे यांनी दिला आहे. या विधानामुळे जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला असून, आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

