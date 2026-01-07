Mahesh Shinde: मी ठाम आहे, पक्षाशी बोललो आहे, तिकीट देणार नाही | Satara News | Sakal News

जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार महेश शिंदे यांनी महायुतीतील कार्यकर्त्यांना स्पष्ट आणि कडक इशारा दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीत खा. उदयनराजे भोसले तसेच विधानसभेत महायुतीच्या उमेदवारांच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना जिल्हा परिषद निवडणुकीत उमेदवारी दिली जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. महेश शिंदे म्हणाले की, जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुती एकत्रितपणे लढणार असून, याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. खासदार उदयनराजे भोसले आणि आमदार जयकुमार गोरे यांच्यासोबत आपले ट्युनिंग उत्तम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये ज्यांनी प्रामाणिकपणे महायुतीसाठी काम केले, अशा कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषद निवडणुकीत तिकीट देण्यावर आपला आग्रह राहील, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत उदयनराजे भोसले यांच्या विरोधात आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवारांच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश आमदार महेश शिंदे यांनी दिला आहे. या विधानामुळे जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला असून, आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.