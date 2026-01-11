व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawarना चॅलेंज, Mahesh Landgeच्या विरोधात Sunetra Pawar भोसरीत उतरल्या! | Mahapalika Election | Sakal News

Sunetra Pawar On Mahesh Landge: भोसरीत राजकीय युद्ध पेटलं! महेश लांडगे यांचे अजित पवारांना थेट चॅलेंज; आता सुनेत्रा पवार मैदानात उतरून पलटवार..

भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सार्वजनिकरीत्या चॅलेंज दिल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. महेश लांडगे यांनी केलेल्या एकाेरी भाषेतील टीकेमुळे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आक्रमक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता खासदार सुनेत्रा पवार स्वतः मैदानात उतरल्या असून त्यांनी महेश लांडगे यांच्या वक्तव्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये सुरू असलेला हा शब्दांचा युद्ध आता अधिक चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नेमकं पुढं काय घडलं आणि कोणाने काय म्हटलं? पाहा सविस्तर व्हिडिओ…

