Majalgaon नगराध्यक्ष पदासाठी NCP Ajit Pawar गटाचा उमेदवार जाहीर | Sakal News | Khalil Patel | Sakal News

Majalgaon नगराध्यक्ष पदासाठी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने खलील पटेल यांच्या उमेदवारीची अधिकृत घोषणा केली. आमदार प्रकाश सोळंके यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माजलगाव नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून आमदार प्रकाश सोळंके यांनी पत्रकार परिषद घेत खलील पटेल यांचे नाव घोषित केले असून ती आता अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे अधिकृत उमेदवार असतील त्यांच्या नावाची घोषणा स्वतः आमदार प्रकाश सोळंके यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली आहे.

