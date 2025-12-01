Malegaon Girl Case Updates: 'यज्ञा शक्ती कायदा करा, लेखी मसुदा द्या,' चिमुकलीच्या कुटुंबियांची मागणी | Sakal News

मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात ३ वर्षीय मुलीवर झालेल्या अत्याचार आणि खुनाच्या घटनेनंतर वातावरण संतप्त झाले असून, पीडितेच्या कुटुंबीयांनी तीन दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणकर्त्यांनी आरोपीला कडक शिक्षा करण्याची मागणी करत ‘यज्ञा शक्ती कायदा लागू करावा आणि त्याचा लेखी मसुदा दाखवल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही’ अशी ठाम भूमिका मांडली आहे. दरम्यान, सलग उपोषणामुळे पीडितेच्या कुटुंबियांची प्रकृती बिघडली असून, त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देत आंदोलकांना उपोषण मागे घेण्याबाबत चर्चा सुरू केली आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात संतापाचे वातावरण असून, नागरिक आरोपीवर जलद कारवाई आणि न्यायव्यवस्थेतील कठोर कायद्याची मागणी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.