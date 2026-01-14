व्हिडिओ | Videos

Malegaon News: MIM उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला, मालेगावात काय घडलं? | Devendra Fadnavis | Sakal News

Malegaon News: मालेगावमध्ये मुंबई-आग्रा महामार्गावर प्रभाग ४ MIM उमेदवार विशाल अहिरेवर रात्री पोलिंग एजंटच्या कामातून परत येताना अज्ञात हल्लेखोरांनी दोन दुचाकींवर दगडफेक करून हिंसक हल्ला; पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली तरी अद्याप कोणालाही अटक नाही..

मालेगावजवळ मुंबई–आग्रा महामार्गावर रात्री सुमारे अडीच वाजता प्रभाग क्रमांक 4 मधील AIMIMचे उमेदवार विशाल अहिरे यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. मतदानासाठी पोलिंग एजंटचे काम पाहून परत येत असताना दोन दुचाकींवर आलेल्या तीन अज्ञात व्यक्तींनी त्यांच्या वाहनावर तुफान दगडफेक केली. निवडणुकीतील राजकीय वादातून हा हल्ला झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. जीव वाचवण्यासाठी अहिरे यांनी गाडीचा वेग वाढवत सायने गाव गाठले. त्यानंतर गावातील नागरिकांसह ते थेट पोलिस ठाण्यात गेल्यावर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, घटनेला दोन दिवस उलटूनही अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.

