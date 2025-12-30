व्हिडिओ | Videos

Mangesh Kalokhe Case: Mahendra Thorve यांचा आरोप, जवळच्या माणसांमुळे Sunil Tatkare गोत्यात | Khopoli | Sakal News

Khopoli News: खोपोलीत शिवसेना नगरसेविका मानसी काळोखे यांच्या पती मंगेश काळोखेंची क्रूर हत्या; सीसीटीव्ही व्हायरल, कोयत्यानं आणि कुऱ्हाडीनं वार केल्याची धक्कादायक माहिती; रायगड राजकारण ढवळले, राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप; खासदार सुनील तटकरे गोत्यात..

शिवसेना नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांची खोपोलीत हत्या झाली. शाळेत मुलांना सोडण्यासाठी गेलेल्या काळोखेंना आरोपींनी कोयत्यानं आणि कुऱ्हाडीनं वार करत ठार केलं. सीसीटीव्हीमध्ये क्रुरता स्पष्ट झाली. खोपोलीत खळबळ उडाली असून रायगडचे राजकारणही ढवळून निघाले आहे; कुटुंबीयांनी राष्ट्रवादी नेत्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत.

