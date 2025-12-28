व्हिडिओ | Videos

Mangesh Kalokhe कोयत्यानं संपवलं, राजकीय कनेक्शनं रायगड हादरलं! | Sunil Tatkare | Mahendra Thorave | Sakal News

Manisha Kalokhe यांचे पती मंगेश काळोखे भररस्त्यात पहाटे अत्यंत निर्घुणपणे हत्या; ५-६ जणांनी कोयत्यानं सपासप वार करून केली हत्या, रायगडमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांमध्ये वैराची चर्चा पुन्हा रंगली, नेमकं काय घडलं पाहा..

मिनाक्षी काळोखे यांचे पती, मंगेश काळोखे यांची भररस्त्यात पहाटे अत्यंत क्रूर पद्धतीने हत्या करण्यात आली. ५-६ जणांनी कोयत्याच्या सपासप वारांनी त्यांचा खून केला. या हत्येनंतर रागयज जिल्ह्यात मोठा हादरसा माजला असून, रायगडमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांतील वैर पुन्हा चर्चेत आले आहे. नेमके काय कारण या हत्येचे होते, कोण त्यामागे आहे आणि आतापर्यंत प्रकरणात काय घडले, हे जाणून घेण्यासाठी पाहा व्हिडिओ..

