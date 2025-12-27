व्हिडिओ | Videos

Mangesh Kalokhe CCTV: Mahendra Thorwe कट्टर कार्यकर्त्याच्या हत्येचा Video | Khopoli | Sunil Tatkare | Sakal News

Khopoli News: शिंदेंच्या शिवसेनेला धक्का; नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळोखेंचे पती व शिंदे गटाचे कार्यकर्ते मंगेश काळोखे यांची निर्घृण हत्या; मुलीला शाळेत सोडून परतत असताना पाच जणांकडून हल्ला, आमदार महेंद्र थोरवे यांचे कट्टर समर्थक असल्याची माहिती..

शिंदेंच्या शिवसेनेशी संबंधित असलेले मंगेश काळोखे यांची निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मंगेश काळोखे हे नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती होते. सकाळी आपल्या मुलीला शाळेत सोडून घरी परतत असताना पाच जणांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवत त्यांची हत्या केली. हा हल्ला पूर्वनियोजित असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने मंगेश काळोखे यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून तपास सुरू करण्यात आला आहे. आरोपींच्या शोधासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. मंगेश काळोखे हे शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार महेंद्र थोरवे यांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जात होते.

