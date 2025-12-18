व्हिडिओ | Videos

Karuna Munde on Dhananjay Munde: मंत्रीपद न मिळाल्यास मुंडे काय करणार? | Manikrao Kokate | Sakal News

Karuna Munde on Dhananjay Munde: क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटेंकडील सर्व खाती काढून घेतल्यानंतर राजकारण तापलं; दिल्लीत अमित शाह–धनंजय मुंडे भेटीनंतर मुंडेंना मंत्रिपद मिळणार अशी चर्चा, करूणा मुंडेंचं मोठं विधान समोर..

राज्याचे क्रीडामंत्री Manikrao Kokate यांच्याकडील सर्व मंत्रीपदाची खाती काढून घेण्यात आल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री Dhananjay Munde यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर मुंडेंना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार, अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, या संभाव्य मंत्रिपदाच्या चर्चांवर आता Karuna Munde यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी या विषयावर मोठं विधान करत सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काय म्हणाल्या पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Dhananjay Munde
maharashtra
Sakal Newspaper
Karuna Munde
Sakal Media Group
Manikrao Kokate
Karuna sharma
Dhananjay Munde allegations

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com