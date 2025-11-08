व्हिडिओ | Videos

Gangadhar Kalkute यांचा मोठा गौप्यस्फोट, Dhananjay Munde बाबत बघा काय म्हणाले? | Beed News | Sakal News

Manoj Jarange Patil–धनंजय मुंडे वाद आणखी चिघळला; गंगाधर काळकुटेंचा गंभीर आरोप, 'संतोष भैयाच्या हत्येनंतर संबंध संपले, २५ कोटींची ऑफर नाकारली होती,' धक्कादायक खुलासा..

मनोज जरांगे पाटील आणि धनंजय मुंडे यांच्यातील वाद आता अधिक तीव्र झाला आहे. या सुरू असलेल्या संघर्षात आता गंगाधर काळकुटे यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप करत नवा गौप्यस्फोट केला आहे. काळकुटेंनी संतोष भैयाच्या हत्येनंतर मैत्री संपल्याचं सांगत, मुंडेंनी २५ कोटींची ऑफर दिल्याचा आणि अनेक गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचा दावा केला आहे. या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. नेमकं काय म्हणाले गंगाधर काळकुटे? पाहा व्हिडिओ...

