व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil: आंदोलनाला पाठिंब्यासाठी आलेल्या Maratha Andolak यांनी मुंबईला मैदान बनवलं

आझाद मैदानावर ५००० आंदोलकांचीच परवानगी असल्यानं खो-खो, कबड्डी, कुस्ती, मराठा बांधवांनी अख्ख्या मुंबईला मैदान बनवलं....

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज चौथा दिवस आहे. जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देण्यासाठी लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. आझाद मैदानावर ५००० आंदोलकांची मर्यादा घातल्यानं इतर मराठा बांधवांनी मुंबईत ठिकठिकाणी तळ ठोकल्याचं पहायला मिळतंय. अशात मराठा आंदोलक मुंबईच्या रस्त्यांवर खेळ खेळताना पहायला मिळत आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com