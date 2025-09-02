व्हिडिओ | Videos

Beed News: मुंबईत गेलेल्या आंदोलकांसाठी जेवण, भाकरी कमी पडू देत नाहीत महिलांचा निर्धार | Maratha Andolan | Sakal News

Mumbai Maratha Andolan: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानावरील उपोषणाला तिसरा दिवस; लाखो मराठा बांधवांचा मुंबईत जनसागर, जेवणाची गैरसोय दूर करण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील महिला भगिनींचा पुढाकार, गावा-गावातून चुलीवर भाकरी, चटणी, ठेचा, लोणच्याची शिदोरी बनवून आंदोलनस्थळी पाठवण्याची मोठी चळवळ..

आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण आज तिसऱ्या दिवशी पोहोचले असून लाखो मराठा बांधवांनी मुंबईत हजेरी लावली आहे. मोठ्या संख्येने लोक आल्याने जेवणाची गैरसोय निर्माण झाली आहे. यासाठी बीड जिल्ह्यातील महिला भगिनी गावा-गावातून चुलीवर भाकरी भाजून, चटणी, ठेचा, लोणचे अशी शिदोरी बनवून मुंबईकडे पाठवत आहेत. या उपक्रमामुळे आंदोलनकर्त्यांना अन्नपुरवठा सुरळीत होत आहे. याचा आढावा घेतला आहे आमचे प्रतिनीधी योगेश काशिद यांनी..

