व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange हत्येचा कट रचणाऱ्या आरोपी Amol Khune च्या बायकोचा दावा | Dhananjay Munde | Beed News | Sakal News

Manoj Jarange पाटलांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी दोन जणांना अटक; मात्र 'माझ्या पतीला दारू पाजून अडकवलं, तो जरांगे पाटलांचा भक्त आणि कार्यकर्ता आहे,' असा अमोल खुणेच्या पत्नी व आईचा धक्कादायक दावा, प्रकरणात नवा ट्विस्ट..

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेतून माझ्या हत्येचा कट रचला गेला असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपानंतर संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात जालना पोलिसांनी गेवराई परिसरातून दोन जणांना अटक केली आहे. अटकेत असलेल्यांमध्ये गेवराई तालुक्यातील धानोरा गावातील अमोल खुणे याचाही समावेश आहे. मात्र, या प्रकरणात आता नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. अटकेत असलेल्या अमोल खुणे यांच्या पत्नी आणि आईने माध्यमांसमोर धक्कादायक खुलासा केला आहे. “मागील एक महिन्यापासून माझ्या पतीला दारू पाजत होते आणि त्या नशेमध्ये त्यांच्याकडून काही गोष्टी करून घेतल्या जात होत्या. माझे पती हे मनोज जरांगे पाटलांचे सुरुवातीपासून कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या मोबाईलमध्ये आणि स्टेटसवर नेहमी जरांगे पाटलांचे फोटो असतात. ते जरांगे पाटलांना देव मानतात. त्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, त्यांना जबरदस्ती अडकवलं जात आहे,” असा दावा अमोल खुणे यांच्या पत्नी आणि आईने केला आहे. या खुलाशामुळे या प्रकरणात नवा कलाटणीकारक वळण आले असून, तपासाची दिशा बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
Sakal Media Group
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com