व्हिडिओ | Videos

Ahilyanagar News: Manoj Jarange Patil चा आरोप धांदात खोटा, Dhananjay Munde साठी लोकं रस्त्यावर | Sakal News

Ahilyanagar News: पाथर्डीत ओबीसी कार्यकर्त्यांचा मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरोधात निषेध, धनंजय मुंडेंवरील 'खूण कट' आरोप खोटे ठरवत प्रतिमेचा दुधाने अभिषेक आणि “धनंजय मुंडे आगे बढो”च्या घोषणा..

मराठा आरक्षण चळवळीचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर केलेले 'खून कट' संबंधित आरोप पूर्णपणे खोटे असल्याचा दावा पाथर्डीतील ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या आरोपांचा निषेध नोंदवण्यासाठी पाथर्डी येथे ओबीसी समाजाने आंदोलन आयोजित केले. यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी धनंजय मुंडे यांच्या प्रतिमेवर दुधाचा अभिषेक करत त्यांच्याप्रती समर्थन व्यक्त केले. तसेच “धनंजय मुंडे आगे बढ़ो” अशा घोषणा देत जरांगे यांच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Dhananjay Munde
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal
Sakal Media Group
Manoj Jarange Patil
Ahmedabad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com