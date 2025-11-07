Manoj Jarange Vs Dhananjay Munde: आरोपींसोबत बैठका, अडीच कोटींची सुपारी | Beed News | Sakal News

'धनंजय मुंडेनीच माझ्या हत्येचा कट रचला होता आणि त्यासाठी अडीच कोटींची सुपारी सुद्धा धनंजय मुंडे आणि मुंडेंच्या कार्यकर्त्यांनेच दिल्याचा धक्कादायक गौप्यस्पोट हा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलाय. राज्याला हादरवणारी बातमी काल समोर आली होती ते म्हणजे मनोज जरांगे पाटलांच्या घातपाताचा किंवा हत्येचा कट रचण्यात आल्याचा गौप्यस्पोट जरांगेंनी स्वत: केला होता आणि या शिवाय त्यांचे जे बीड मधले सहकारी आहेत. गंगाधर काळकुटे यांनी सुद्धा याविषयी बीड एसपी आणि जरांगेंच्या समर्थकांनी जालना एसपी या दोन्ही खरतर पोलिस अधिक्षकांकडे आपापल्या तक्रारी आणि निवेदन दिली होती आणि त्यामध्ये त्यांनी थेट मनोज जरांगे पाटलांच्या हत्येचा कट रचणाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा आवाहन केलं होतं. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काल मनोज जरांगे पाटलांनी ज्यावेळी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी त्यांनी पुराव्यासह आपण नेत्याचं नाव जाहीर करु असं म्हटलं होतं कारण काल पर्यंत मनोज जरांगे पाटलांच्या हत्येचा कट रचणारा माणूस हा बीड मधला एक मोठा नेता असल्याचं बोललं जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.