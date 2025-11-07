व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Vs Dhananjay Munde: आरोपींसोबत बैठका, अडीच कोटींची सुपारी | Beed News | Sakal News

Manoj Jarange Patil यांचा धक्कादायक गौप्यस्फोट; "माझ्या हत्येचा कट धनंजय मुंडेनीच रचला; अडीच कोटींची सुपारी देऊन बीडमधील कार्यकर्त्यांना दिला आदेश" जरांगे समर्थकांची बीड आणि जालना एसपीकडे तक्रार, राज्यभरात खळबळ..

'धनंजय मुंडेनीच माझ्या हत्येचा कट रचला होता आणि त्यासाठी अडीच कोटींची सुपारी सुद्धा धनंजय मुंडे आणि मुंडेंच्या कार्यकर्त्यांनेच दिल्याचा धक्कादायक गौप्यस्पोट हा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलाय. राज्याला हादरवणारी बातमी काल समोर आली होती ते म्हणजे मनोज जरांगे पाटलांच्या घातपाताचा किंवा हत्येचा कट रचण्यात आल्याचा गौप्यस्पोट जरांगेंनी स्वत: केला होता आणि या शिवाय त्यांचे जे बीड मधले सहकारी आहेत. गंगाधर काळकुटे यांनी सुद्धा याविषयी बीड एसपी आणि जरांगेंच्या समर्थकांनी जालना एसपी या दोन्ही खरतर पोलिस अधिक्षकांकडे आपापल्या तक्रारी आणि निवेदन दिली होती आणि त्यामध्ये त्यांनी थेट मनोज जरांगे पाटलांच्या हत्येचा कट रचणाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा आवाहन केलं होतं. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काल मनोज जरांगे पाटलांनी ज्यावेळी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी त्यांनी पुराव्यासह आपण नेत्याचं नाव जाहीर करु असं म्हटलं होतं कारण काल पर्यंत मनोज जरांगे पाटलांच्या हत्येचा कट रचणारा माणूस हा बीड मधला एक मोठा नेता असल्याचं बोललं जात आहे.

