Manoj Jarange Patil Latest News | पोलिसांची 10 कलमी नोटीस, शब्द न शब्द काय आहे बघा | Sakal Media | Maratha Andolan

Manoj Jarange Patil Latest News: मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा पाचव्या दिवशी सुरु असलेला उपोषण, हायकोर्टाने जनजीवन सुरळीत राहावे म्हणून आंदोलनकारकांना हटवण्याचे आदेश; कोर कमिटीला नोटीस बजावण्यात आली..

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण सुरु आहे आणि या उपोषणाला आंदोलनाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. मात्र काल मुंबई हायकोर्टामध्ये एक जणहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये हायकोर्टाने काही आदेश दिलेले आहेत. विशेषत: मुंबईकरांच्या जनजीवन विस्कळीत होऊ नये ते सुरळीत राहावं म्हणून आंदोलकांना काही ठिकाणा हून हटवण्यात आलं होतं. यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोर कमिटीला नोटीस बजावलेली आहे. नेमकं काय आहे त्या नोटीस मध्ये पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

