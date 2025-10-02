व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil Dasra Melava गाजवणार, Narayangad महतांना विश्वास | Jalna | Maratha | Sakal News

मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील नारायणगडावरील दसरा मेळाव्यात करणार हजेरी; हैदराबाद गॅझेटिअरवर आधारित जीआर लागू झाल्यानंतर त्यांच्या आंदोलनाला मिळालेल्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर ते मराठा बांधवांना कोणता संदेश देणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष

मराठा आरक्षणाच्या लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील आता नारायणगडावर होणाऱ्या दसरा मेळाव्यात सहभागी होणार आहेत. अलीकडेच सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे काढलेला जीआर लागू केल्यानंतर जरांगे पाटलांच्या संघर्षाला यश मिळालं, अशी चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर दसऱ्याच्या मेळाव्यात ते मराठा बांधवांना नेमकं काय संदेश देतील, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष वेधलं गेलं आहे.

