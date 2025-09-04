व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil मुंबईत जिंकले, त्यांचे वडील बघा म्हणाले? | Maratha Andolan | Sakal News

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवाली सराटी ते मुंबई पर्यंत काढलेल्या मोर्चानंतर आणि सलग पाच दिवसांच्या आमरण उपोषणानंतर सरकारने जारी केला नवा जीआर; मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा, विजयाचा जल्लोष आणि मनोज जरांगे पाटलांचे वडील नाना जरांगे यांची खास प्रतिक्रिया..

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवाली सराटी ते मुंबई असा मोर्चा काढला. सलग पाच दिवस चाललेल्या आमरण उपोषणानंतर त्यांनी मराठा समाजाच्या लढ्याला यश मिळवून दिले. या विजयाचा आनंद संपूर्ण मराठा समाजासोबतच जरांगे पाटील यांच्या कुटुंबीयांनीही जल्लोषात साजरा केला. दरम्यान, सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात नवा जीआर जारी केला असून, यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मनोज जरांगे पाटील यांचे वडील नाना जरांगे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे, पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

