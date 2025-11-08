व्हिडिओ | Videos

Who is Amol Khune: Manoj Jarange हत्येचा कट रचणारा आरोपी अमोल खुणे कोण? | Dhananjay Munde | Beed News | Sakal News

Manoj Jarange Patil यांच्या हत्येचा कट प्रकरणात नवा खुलासा; जुना सहकारी अमोल खुणेच ठरला आरोपी, धनंजय मुंडेंकडून अडीच कोटींची सुपारी घेतल्याचा जरांगेंचा धक्कादायक गौप्यस्फोट..

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या हत्येचा कट रचल्या प्रकरणी अटकेत असलेला आरोपी म्हणजे अमोल खुणे. हा तोच अमोल खुणे आहे जो मनोज जरांगे यांचा पहिला सहकारी आहे आणि जो आता खरतर जरांगेंचा मारेकरी म्हणून सुद्धा ओळखला जातो. मारेकरी या अर्थानं की त्यानं सुपारी घेतल्याचं त्याच्यावर आरोप आहे. तब्बल अडीच कोटींची सुपारी धनंजय मुंडेंनी या अमोल खुणे नावाच्या व्यक्तीला दिली होती. असा गौप्यस्पोट मनोज जरांगेनी केलाय. त्यामुळे अमोल खुणे हा जरांगेंचा जुना साथीदार, जुना सहकारी ते आता जरांगेंच्या हत्येच्या कटातील एक सुपारी घेऊन बसणारा मारेकरी असा आहे. त्यामुळे अमोल खुणे नेमका कोण आहे. समजून घ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

