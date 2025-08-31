व्हिडिओ | Videos

Supriya Sule यांना आंदोलकांनी मैदानावरच घातला घेराव, मोठा राडा | Manoj Jarange Patil | Maratha Andolan | Sakal News

Manoj Jarange Patil मनोज जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी सुप्रिया सुळे आझाद मैदानात आल्या; मराठा बांधवांनी घेराव घालत घोषणाबाजी केली, गाडीवर बॉटल फेकल्या आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली..

मनोज जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी आलेल्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना मराठा बांधवांनी आझाद मैदानात घेराव घालत जोरदार घोषणाबाजी केली. या दरम्यान, आंदोलकांकडून सुळे यांच्या गाडीवर बाटल्या फेकण्यात आल्या, ज्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेवर प्रतिक्रिया देत, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

