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Manoj Jarange यांचा Pankaja Munde यांना सॉफ्ट कॉर्नर का? | Dhananjay Munde

Manoj Jarange: मनोज जरांगे पाटलांनी एका बाजूला पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राजकारणातून निवृत्त होऊ नये, असं आवाहन केलं तर, दुसऱ्या बाजूला धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप करत त्यांच्याविरोधातील भूमिका कायम असल्याचं स्पष्ट केलं.

Pankaja Munde: एकाच घरातील दोन नेते... पण मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका दोघांबाबत पूर्णपणे वेगळी. एका बाजूला धनंजय मुंडे यांच्यावर सातत्याने गंभीर आरोप, टोकाची टीका आणि थेट इशारे... तर दुसऱ्या बाजूला पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राजकारणातून निवृत्त होऊ नये, अशी भूमिका. प्रश्न असा आहे की, ज्यांनी काही महिन्यांपूर्वी दोन्ही मुंडे भावंडांवर टीका केली, तेच जरांगे आता पंकजा मुंडेंबाबत मवाळ का झाले? आणि धनंजय मुंडेंविरोधातील त्यांची आक्रमक भूमिका मात्र कायम का आहे? समजून घेऊयात....

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