व्हिडिओ | Videos

Supriya sule यांची गाडी अडवल्यानंतर Manoj Jarange Patil यांची प्रतिक्रिया | Maratha Andolan

Supriya Sule: सुप्रिया सुळे या मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेण्यासाठी आझाद मैदानावर पोहोचल्या, यावेळी आंदोलकांनी सुप्रिया सुळेंना घेराव घातला

Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटील गेल्या ४ दिवसांपासून आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. या दरम्यान अनेक नेते, आमदार जरांगे पाटलांची भेट घेत आहेत. अशात खासदार सुप्रिया सुळे देखील जरांगे पाटलांच्या भेटीला पोहोचल्या. यावेळी जरांगेंची भेट घेतल्यानंतर सुप्रिया सुळे तिथून निघालेल्या असताना त्यांना काही आंदोलकांनी घेराव घातला. यानंतर काहींनी त्यांच्या गाडीवर बॉटल फेकल्या. या प्रकरणावर जरांगे पाटलांनी आंदोलकांची कानउघडणी केली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Supriya Sule
Mumbai
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com