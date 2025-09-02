व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil: आंदोलनाला पाठिंब्यासाठी आलेल्या Maratha Andolak यांनी मुंबईला मैदान बनवलं | Mumbai News | Sakal News

Azad Maidan वरील मराठा आंदोलनावर ५ हजारांची मर्यादा लागू असल्यानं राज्यभरातून आलेल्या मराठा बांधवांनी संपूर्ण मुंबईत आंदोलन पसरवलं; खो-खो, कबड्डी, कुस्तीसारख्या पारंपरिक खेळांद्वारे आंदोलनाला वेगळा रंग दिला, मनोज जरांगे पाटलांच्या लढ्याला मिळालेला उत्स्फूर्त पाठिंबा मुंबईकरांसाठी लक्षवेधी ठरतो..

आझाद मैदानावर मराठा आंदोलनासाठी पाच हजारांची मर्यादा असल्यामुळे उर्वरित मराठा बांधवांनी संपूर्ण मुंबईचं मैदान केलं आहे. राज्यभरातून आलेले बांधव विविध ठिकाणी आंदोलन करताना दिसत आहेत. कुठे खो-खो, कुठे कबड्डी तर कुठे कुस्तीच्या पारंपरिक खेळांमधून त्यांनी आंदोलनाला वेगळा रंग दिला आहे. मनोज जरांगे पाटलांच्या लढ्याला मिळालेला हा उत्स्फूर्त पाठिंबा मुंबईकरांसाठी लक्षवेधी ठरतोय.

