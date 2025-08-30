व्हिडिओ | Videos

आई गेली, चौथ्या दिवशी मराठा तरुण आंदोलनात सहभागी | Maratha Protest | Sakal K1

Mumbai News: मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी सर्व अडचणींवर मात करत मराठा समाज मुंबईत पोहचला; मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक धनंजय साखळकर यांनी आईच्या अचानक निधनानंतरही तिच्या इच्छा पाळत समाजासाठी आंदोलनात सहभाग घेतला, विधीनंतर उर्वरित विधीही पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला..

मराठा समाज मुंबईत मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी सर्व अडचणींवर मात करून पोहोचला आहे. मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक धनंजय साखळकर यांची आई नुकतीच निधन पावली होती. तीन दिवसांच्या विधीनंतर त्यांनी आईच्या इच्छा पाळत आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुःखाच्या क्षणीही साखळकर समाजासाठी पुढे आले आहेत.

