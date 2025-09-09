व्हिडिओ | Videos

Beed News: Vijaysinh Pandit ची Manoj Jarange च्या फोटोसोबत बॅनरबाजी | Maratha Vs OBC | Sakal News

Beed News: बीडमध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद तापला.. हाकेंच्या टीकेनंतरही आमदार पंडितांची जरांगेंच्या बाजूनं बॅनरबाजी?

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी चलो मुंबईचा नारा दिल्यानंतर गेवराई मतदार संघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी बॅनर बाजी केली होती आणि त्यानंतर लक्ष्मण हाके आणि आमदार विजयसिंह पंडित यांच्यामध्ये खडा जंगी पाहायला मिळाली मात्र सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची दखल घेत त्यांना हैदराबाद गॅजेट चा जीआर काढून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर पुन्हा आमदार विजयसिंह पंडित यांनी गेवराई मतदार संघामध्ये बॅनरबाजी केली आहे मराठ्यांचा ऐतिहासिक विजय महायुती सरकारचे जाहीर आभार गेवराई मध्ये विजयसिंह पंडित यांची बॅनरबाजी बॅनर वर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे पाटील आणि विजयसिंह पंडित यांचा फोटो याच बॅनर चा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी योगेश काशीद यांनी.

