Beed News: Vijaysinh Pandit ची Manoj Jarange च्या फोटोसोबत बॅनरबाजी | Maratha Vs OBC | Sakal News

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी चलो मुंबईचा नारा दिल्यानंतर गेवराई मतदार संघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी बॅनर बाजी केली होती आणि त्यानंतर लक्ष्मण हाके आणि आमदार विजयसिंह पंडित यांच्यामध्ये खडा जंगी पाहायला मिळाली मात्र सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची दखल घेत त्यांना हैदराबाद गॅजेट चा जीआर काढून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर पुन्हा आमदार विजयसिंह पंडित यांनी गेवराई मतदार संघामध्ये बॅनरबाजी केली आहे मराठ्यांचा ऐतिहासिक विजय महायुती सरकारचे जाहीर आभार गेवराई मध्ये विजयसिंह पंडित यांची बॅनरबाजी बॅनर वर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे पाटील आणि विजयसिंह पंडित यांचा फोटो याच बॅनर चा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी योगेश काशीद यांनी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.