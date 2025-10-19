व्हिडिओ | Videos

Chhagan Bhujbal, Manoj Jarangeच्या काटाकाटीत Devendra Fadnavis ची पतंग खुशीत, कोण अडकलं? | Sakal News

Chhagan Bhujbal Vs Manoj Jarange: मराठा समाजाच्या हैद्राबाद गॅझेट व आरक्षण सभांवर राज्यातील राजकारण तापलं; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परिस्थिती परफेक्ट मॅनेज करून ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित सभा आणि विरोध नियोजनात यशस्वी हाताळणी केली..

मराठा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट लागू केलं, जीआर काढला, जरांगे समाधानी झाले. तिकडे कोर्टानेही जीआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे. या सगळ्याचा परिणाम ओबीसी आरक्षणात मराठा समाज येणार म्हणून त्यांनी सभा घेण्यास नाराजी प्रकट करण्यास सुरुवात केली. आता राज्यात इतकं होतंय म्हणल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस अडचनीत येवार असं तुम्हाला वाटत असेल ना ! पण तसं नाही त्यांनी सगळं परफेक्ट मॅनेज केलंय. त्यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीची दाद द्यावी लागेल अशी आखणी झालीये आणि टार्गेट वेगळेच होत आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
chhagan bhujbal
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com