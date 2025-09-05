व्हिडिओ | Videos

OBC Against GR: 'ओबीसींचं आरक्षण काढून मराठ्यांना देणार नाही' | Devendra Fadanvis | Sakal News

Devendra Fadnavis News: नव्या मराठा आरक्षण जीआरवर ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध, मंत्री छगन भुजबळ नाराज; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादावर दिले महत्त्वाचे विधान..

नव्या जीआरवरून ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष पसरला असून आंदोलकांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या निर्णयामुळे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्याही नाराजीचे सूर उमटले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत या संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

