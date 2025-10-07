व्हिडिओ | Videos

Maratha Reservation बाबत Mumbai Highcourt मध्ये मोठा निर्णय, कोर्टात काय घडलं? Kunbi Certificate GR | Sakal News

Mumbai Highcourtचा मोठा निर्णय: हैद्राबाद गॅझेटनुसार मराठा बांधवांना ओबीसीतून कुणबी प्रमाणपत्र देणाऱ्या २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार, सरकारला दिलासा..

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मोठा निर्णय समोर आला आहे. राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा समाजाच्या मागणीनुसार हैद्राबाद गॅझेटनुसार ओबीसी प्रवर्गातून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी २ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला होता. या निर्णयाविरोधात काही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या जीआरला तात्पुरती स्थगिती देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे सरकारचा जीआर सध्या लागू राहणार असून, मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Sakal Newspaper
Maratha Reservation
Maratha
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com