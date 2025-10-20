व्हिडिओ | Videos

Laxman Hake यांचं Devendra Fadnavis यांना पत्र, OBC Reservation साठी 'त्या' मुद्द्यावर ठेवलं बोट.. | Sakal News

Manoj Jarange Patil यांच्या लढ्याला यश; हैद्राबाद गॅझेटच्या माध्यमातून मराठा समाजाला कुणबी दाखल्यावरून आरक्षण, पण ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आक्रमक, 'या निर्णयाने ओबीसींचं आरक्षण संपवलं' म्हणत सरकार आणि जरांगे पाटलांवर निशाणा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं तडाखेबंद पत्र..

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा शेवट अखेर यशस्वी ठरला असून, हैद्राबाद गॅझेटच्या माध्यमातून शासनाने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील ‘कुणबी’ दाखला देत आरक्षण दिलं आहे. मात्र या निर्णयानंतर ओबीसी समाजामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवत सरकारवर तसेच जरांगे पाटलांवर थेट निशाणा साधला आहे. “मराठ्यांना आरक्षण देताना सरकारने ओबीसींचं आरक्षण संपवलं आहे,” असा आरोप हाकेंनी केला आहे. त्यांनी याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रही लिहिलं असून, सरकारलाही सोडलं नाही. या पत्रात हाकेंनी ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे आणि सरकारने तातडीने या विषयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. आता हाके यांच्या या पत्रामुळे ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचा वाद पुन्हा चांगलाच पेटण्याची शक्यता आहे.

