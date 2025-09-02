व्हिडिओ | Videos

Maratha Andolan Mumbai: आधी चिखलात बसले आता वॉटरप्रूफ मंडप , मराठा आंदोलन लांबणार.. | Sakal News

Maratha Andolan आंदोलनाचा चौथा दिवस गाजतोय; आंदोलन स्थळी तब्बल पाच हजार लोकांसाठी वॉटरप्रूफ मंडप आणि मोठ्या स्टेजची उभारणी सुरू, आयोजकांकडून जोरदार तयारीला सुरुवात..

मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आमरण उपोषणाला बसले असून आज आंदोलनाचा चौथा दिवस आहे. आंदोलन अधिक तीव्र होत असताना स्थळावर मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू करण्यात आली आहे. तब्बल पाच हजार आंदोलकांना सामावून घेण्यासाठी वॉटरप्रूफ मंडप उभारणीचे काम जोरात सुरू आहे. या सोबतच मोठ्या स्टेजची उभारणीही केली जात आहे. आंदोलनाच्या या तयारीविषयी आयोजकांशी संवाद साधला प्रतिनिधी सुदेश मिटकर यांनी.

maharashtra
Mumbai
Maratha
Maharashtra Politics
Manoj Jarange Patil

