Manoj Jarange Patil यांच्यावर Chandrakant Patil यांची जोरदार टीका, बघा काय म्हणाले? | Maratha Andoln | Sakal News

Chandrakant Patil News: उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर टीका; “मराठा आरक्षण आंदोलन हे केवळ राजकीय आरक्षणासाठीची धडपड” वक्तव्यामुळे समाजात रोष निर्माण होण्याची शक्यता..

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनावर टीका केली आहे. हे आंदोलन केवळ राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी केलेली धडपड असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे मराठा समाजामध्ये नाराजी आणि रोष निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

