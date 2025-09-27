व्हिडिओ | Videos

Chhagan Bhujbal यांच्या महाएल्गार मेळावा मेळाव्याच्या बॅनरवरून laxman Hake गायब | Beed News | OBC | Sakal News

Beed News: मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर सरकारकडून मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅजेट लागू, छगन भुजबळ आक्रमक होत सरकारला इशारा देत मराठवाडा दौऱ्यावर..

मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांनंतर सरकारने मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅजेट लागू केलं आहे. त्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ आक्रमक होत सरकारला थेट इशारा देत मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. दरम्यान, बीडमध्ये महाएल्गार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं असून, या मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मोठमोठे होर्डिंग्स लावण्यात आले आहेत. मात्र या होर्डिंग्सवरून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांचे फोटो गायब असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या मेळाव्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले असून, नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. याच घडामोडींचा सविस्तर आढावा आमचे प्रतिनिधी योगेश काशिद यांनी घेतला.

