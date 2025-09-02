व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil आंदोलनावर Shahu Chhatrapati यांची महत्वाची भूमिका | Sakal K1

Manoj Jarange Patil News: मनोज जरांगे पाटलांचं निर्जळी आमरण उपोषण सुरू, प्रकृती खालावल्याने मराठा समाजात चिंता, कोल्हापूरच्या शाहू घराण्याचा आंदोलनाला पाठिंबा, संभाजीराजेंनी आझाद मैदानावर भेट घेऊन प्रकृतीची विचारपूस, खासदार शाहू छत्रपतींच्या प्रेसनोटमधून महायुती सरकारवर खडेबोल..

मनोज जरांगे पाटलांनी आमरण निर्जळी उपोषण सुरु केले असून त्यांची प्रकृती खालावल्याने मराठा समाजात चिंता पसरली आहे. हायकोर्टाने आंदोलकांना फटकारलं आहे. यावरून कोल्हापूरच्या शाहू घराण्याने जरांगेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. संभाजीराजे छत्रपती आझाद मैदानावर जाऊन जरांगेंची भेट घेत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपतींनी प्रेसनोटद्वारे महायुती सरकारला खडेबोल सुनावले आणि आपली भूमिका स्पष्ट केली.

