Manoj Jarange Patil News: Devendra Fadnavis चा डाव, Mumbai Police ची नोटीस | Azad Maidan Andolan | Sakal News

Mumbai पोलिसांची मनोज जरांगे पाटलांना आझाद मैदान तात्काळ खाली करण्याची नोटीस; पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या आमरण उपोषणानंतर पुढचा निर्णय काय असेल याकडे राज्याचे लक्ष..

लवकरात लवकर आझाद मैदान खाली करा अशी नोटीस मुंबई पोलिसांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली आहे. नियमांचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी पोलिसांकडून जरांगेंना नोटिस पाठवण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटलांचं गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषन सुरु आहे. या आंदोलनाला आता मुंबई पोलिसांकडून नोटीस नाकारण्यात आली आहे. पोलिसांच्या नोटीशी नंतर आता मनोज जरांगे पाटील काय निर्णय घेतील याकडे सर्वांचे लक्ष मिळालं आहे.

