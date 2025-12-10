व्हिडिओ | Videos

Sandep Deshpande यांच्याकडून PWD अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीचा भंडाफोड,दोन अधिकारी गोत्यात Video Viral | Sakal News

मनसेचे Sandep Deshpande यांनी अंबादास दानवे नंतर पुन्हा कॅश बॉम्ब फेकत PWD च्या दोन अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीचा व्हिडीओ व्हायरल करून दोन दिवसांतच भ्रष्टाचाराचा भंडाफोड केला..

मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी पुन्हा एकदा 'कॅश बॉम्ब' फेकला आहे. PWD च्या दोन अधिकाऱ्यांचा लाच घेतानाचा व्हिडीओ त्यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल केला. या व्हिडीओत हाफकीन शाखेतील शाखा अभियंता शासनाकडून येणाऱ्या निधीतील टक्केवारी कंत्राटदारांकडून मिळवत असल्याचे दिसते. वरळीतील शाखेचा हा व्हिडीओ असल्याची माहिती आहे. देशपांडे यांनी हा व्हिडीओ त्यांच्या फेसबुक पेजवर दोन अधिकाऱ्यांचा लाचखोरीचा भंडाफोड म्हणून शेअर केला आहे. दोन दिवसांत दोन अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीचा खुलासा झाल्याचे लक्ष वेधले आहे.

