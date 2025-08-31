व्हिडिओ | Videos

Priya Marathe Passes Away: 'पवित्र रिश्ता' फेम अभिनेत्री प्रिया मराठेचं निधन | Maratha News | Sakal News

Marathi Actress Priya Marathe: ‘पवित्र रिश्ता’ मालिकेत दमदार भूमिका साकारणारी अभिनेत्री प्रिया मराठे यांचे कर्करोगाने निधन; वयाच्या ३८ व्या वर्षी मीरा रोड येथे घेतला अखेरचा श्वास..

प्रसिद्ध टेलिव्हिजन मालिका पवित्र रिश्ता मधील उत्तम अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या मनात घर करणाऱ्या अभिनेत्री प्रिया मराठे यांचे वयाच्या 38 व्या वर्षी निधन झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज पहाटे चार वाजता मीरा रोड येथे कर्करोगामुळे त्यांची प्राणज्योत मावळली. प्रिया मराठे गेल्या काही वर्षांपासून कर्करोगाशी झुंज देत होत्या. मध्यंतरात त्या बऱ्या झाल्या होत्या आणि परदेशात एका नाटकाच्या दौऱ्यासाठीही गेल्या होत्या. मात्र, पुन्हा कॅन्सरचा प्रसार वाढला आणि अखेर त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. टीव्ही क्षेत्रातील एक प्रतिभावान अभिनेत्री म्हणून प्रिया मराठे यांचे नाव सदैव स्मरणात राहील.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Marathi Actress
Priya Marathe
Sakal Media Group
marathi actors

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com