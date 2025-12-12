व्हिडिओ | Videos

३ महिन्यात फक्त ९८ सर्टिफिकेट, Manoj Jarange संतापले, नेमकी अडचण काय? | Radhakrushna Vikhe Patil | Sakal News

Beed News: हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार जीआर जरी काढला तरी मराठवाड्यात ओबीसी प्रमाणपत्रांची दैना; तीन महिन्यात 594 अर्जांपैकी फक्त 98 जणांनाच मंजुरी, नेमका अडथळा काय?

हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे सरकारने जीआर जाहीर करून मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागणीला मान्यता दिली असली, तरी प्रत्यक्षात ओबीसी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे चित्र पुढे येत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत मिळून केवळ 594 अर्ज दाखल झाले, त्यापैकी फक्त 98 जणांनाच ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. अर्जांची संख्या कमी असूनही प्रमाणपत्र मंजुरीचे प्रमाण अत्यल्प राहिल्यामुळे प्रशासन अडचणीत आहे की प्रक्रिया व्यवस्थित राबवली जात नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नेमका अडथळा काय आहे आणि ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात विलंब का होतो आहे. पाहा या व्हिडीओच्या माध्यमातून..

