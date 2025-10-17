व्हिडिओ | Videos

Kaydyacha Panchnama-EP 02:'MCOCA' मध्ये जामीन होत नाही? कायदा काय सांगतो? | Adv. Shubhangi Parulekar | Sakal News

MCOCA कायद्याअंतर्गत Walmik Karad, Andekar टोळी आणि गँगस्टर Nilesh Ghaiwal वर सुरू असलेली कारवाई; मोठमोठ्या गुन्हेगार आणि टोळ्यांना धडकी भरवणारा ‘मकोका’ काय आहे, हे सोप्या भाषेत समजून घ्या ‘कायद्याचा पंचनामा’ सिरीजमध्ये शुभांगी परुळेकर यांच्याकडून..

MCOCA कायद्याविषयी आजकाल बऱ्याचदा चर्चा होते. Walmik Karad, Andekar टोळी आणि गँगस्टर Nilesh Ghaiwal यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली कारवाई ही या कायद्याअंतर्गत चालू आहे. मोठमोठ्या गुन्हेगार आणि टोळ्यांसाठी धडकी भरवणारा हा ‘मकोका’ काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी आपण ‘कायद्याचा पंचनामा’ या सिरीजमधून सोप्या भाषेत माहिती जाणून घेऊ शकता. या विषयावर माहिती शुभांगी परुळेकर यांनी सादर केली आहे.

