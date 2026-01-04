व्हिडिओ | Videos

Balasaheb Sarvade Case: सरवदे हत्या प्रकरणात दुसरा गुन्हा, मोठ्या खुलासा राजकारण तापलं | Solapur | Sakal News

Balasaheb Sarvade Case: एका मनसे पदाधिकाऱ्याची राजकारणापायी २ डिसेंबरला निर्घुणपणे हत्या करण्यात आली. या हत्या प्रकरणी भाजपच्या १५ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आणि आता या हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट समोर आलाय.

असं म्हणतात प्रेमात आणि युद्धात काहीही होऊ शकतं. पण आता याला जोड मिळाली राजकारणाची. राजकारणात काहीही घडू शकतं. अगदी काहीही.. म्हणजे एकाद्या महिलेचं कुंकु पुसलं जाऊ शकतं, ५ आणि ७ वर्षांच्या मुलींच्या डोक्यावरचा वडिलांचा हात जाऊ शकतो. एका वृद्धेच्या म्हातारपणाच्या आधाराची काढी हिरावली जाऊ शकते. हे घडलंय सोलापूरात.. एका मनसे पदाधिकाऱ्याची राजकारणापायी २ डिसेंबरला निर्घुणपणे हत्या करण्यात आली. या हत्या प्रकरणी भाजपच्या १५ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आणि आता या हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट समोर आलाय.. नेमकं काय घडलं? पाहूयात..

