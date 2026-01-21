व्हिडिओ | Videos

MNS Eknath Shinde सोबत का गेली? | Kalyan Dombivali Mahapalika | Shivsena vs BJP | Sakal News

Kalyan Dombivali Mahapalika: मनसे-भाजप युतीत तडा? स्थैर्यासाठी कल्याण-डोंबिवलीत शिंदे गटाला मनसेचा पाठिंबा; राजू पाटील म्हणाले, 'राज ठाकरेंच्या सूचनेनुसार निर्णय, कॉमन मिनिमम प्रोग्रामशिवाय पुढे जाणार नाही; काही नगरसेवक गायब झाल्याने चिंता वाढली, पाच जणांमध्ये राहून जनतेला न्याय देणे कठीण'

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील सत्तास्थापनेसाठी मोठा राजकीय घडामोडीचा निर्णय घेत मनसेने भाजप–शिंदे शिवसेना महायुतीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. या संदर्भात मनसेचे माजी आमदार राजू पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा केली. महापालिकेत भाजपचे 50 आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे 53 नगरसेवक निवडून आले असून, आकडेवारीनुसार महायुती सत्तास्थापनेसाठी पुढे आहे. मनसेनेही यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याने बहुमताचे गणित आणखी मजबूत झाले आहे. राज ठाकरेंच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेतल्याचे राजू पाटील यांनी स्पष्ट केले. 'सुरुवातीला काही नगरसेवक गायब झाले होते. अशा परिस्थितीत आमच्या नगरसेवकांचीही चिंता होती. पाच लोकांमध्ये राहून आम्ही जनतेला न्याय देऊ शकलो असतो का?' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच महायुतीसोबत जाण्याचा निर्णय हा ‘स्थैर्यासाठी’ घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. 'आम्ही त्यांचे सरकार पाडू शकत नाही. पण कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घेऊनच पुढे जाणार आहोत,' असे पाटील म्हणाले. या घडामोडींमुळे मनसेने भाजप-शिवसेना शिंदे गटात औपचारिकरित्या सामील न होता ‘बाहेरून पाठिंबा’ देत स्थैर्याची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

