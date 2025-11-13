व्हिडिओ | Videos

Mumbai Special Report: प्रशासनाला हादरवणारा ८० कोटींचा घोटाळा, सहाय्यक आयुक्तानंच कट रचल्याचा आरोप

मुंबई महापालिकेतील अधिकारी, पोलीस दलातील अधिकारी अन् एक बडा बॉलिवूड अभिनेत्याची रोख रकमेत गुंतवणूक आणि भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिक कसा या जाळ्यात अडकला? मुंबईतील सकाळचे प्रतिनिधी जयेश शिरसाट यांनी बाहेर काढलेल्या या सर्वात मोठ्या घोटाळ्यावरचा स्पेशल रिपोर्ट

मुंबईतील वांद्रे इथे एका पुनर्विकास प्रकल्पात गुंतवणूक करायची आहे असं सांगून एका सहाय्यक आयुक्तानं मुंबई पोलीस दलातील, महापालिकेतील बड्या अधिकाऱ्यांना ८० कोटींची रक्कम गुंतवण्यास भाग पाडलं. त्यात या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी गुंतवलेली रक्कम रोखीत आहे. त्यामुळे प्रशासनाला हादरवणारा हा सर्वात मोठा ८० कोटींचा घोटाळा उजेडात आणला आहे आमचे सकाळचे प्रतिनिधी जयेश शिरसाट यांनी. या घोटाळ्यात जो व्यक्ती तक्रारदार आहे, त्यानं दिलेल्या माहिती आणि कागदपत्रांच्या आधारे हा सगळा घोटाळा समोर आहे. विशेष म्हणजे ज्यानं हा सगळा घोटाळा केला आहे, त्यानं निशित पटेल नावाच्या मूळ भारतीय वंशाच्या पण ब्रिटीश नागरिकाला अडकवल्याचा त्याचा दावा आहे. तरी हे संपूर्ण प्रकरण समजून घेण्यासाठी हा सविस्तर व्हिडिओ रिपोर्ट पाहा...

