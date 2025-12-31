व्हिडिओ | Videos

BMC Elections 2025: Devendra Fadnavis ची खेळी, Eknath Shinde ना सोबत घेतलं! | Sakal News

Mumbai महापालिकेत भाजप मोठा भाऊ; १३७ जागांवर भाजप, शिंदे गट ९० जागांवर लढणार, अमित साटम यांची रात्री उशिरा घोषणा..

मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप मोठा भाऊ ठरणार असून भाजप १३७ तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला ९० जागा मिळाल्या आहेत. आधी शिंदेंनी १२५ जागांची मागणी केली होती. वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर झाला. मित्रपक्षांनाही जागा दिल्या जातील. महायुतीचा एकत्र प्रचार होऊन महापालिकेवर भगवा फडकणार, असा विश्वास अमित साटम यांनी व्यक्त केला.

