Uddhav Thackeray म्हणाले Mumbai चा महापौर आपलाच, शिंदेंनी नगरसेवक हॉटेलात हलवले | BMC Update | Sakal News

BMC Update: महापालिकेच्या निकालानंतर राजकीय तापमान वाढलं; उद्धव ठाकरेंचा ‘मुंबईचा महापौर आपलाच’ दावा, तर शिंदे गटाने नगरसेवक ताज हॉटेलात मुक्कामी ठेवले..

महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर मुंबईत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया देताना, 'मुंबईचा महापौर आपलाच होणार,' असा दावा केला. यानंतर सत्तासंघर्ष अधिक चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना-शिंदे गटाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक हॉटेलात हलवले आहेत. वांद्रे येथील ताज लँड्स एन्ड हॉटेलात नगरसेवकांना मुक्कामी ठेवण्यात आले असून पुढील राजकीय स्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. याबाबत खासदार राहुल शेवाळे यांनीही कबुली दिली की, नगरसेवकांच्या सत्कार सोहळ्यासाठी त्यांना बोलावण्यात आले होते. मात्र या हालचालीमागील राजकीय अर्थ व महापौरपदाची आगामी लढत यावर आता चर्चांना उधाण आले आहे.

