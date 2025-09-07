व्हिडिओ | Videos

Lalbagh Raja Visarjan: गिरगाव चौपाटीवर लालबागच्या राजाला मोठ्या जल्लोषात निरोप | Sakal News

Mumbai मध्ये लालबागच्या राजाच्या विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीवर भाविकांची प्रचंड गर्दी; समुद्राला भरतीमुळे विसर्जनाला विलंब, पण भक्तांचा उत्साह शिगेला..

प्रसिद्ध लालबागचा राजा विसर्जनासाठी निघाल्यानंतर गिरगाव चौपाटीवर भाविकांची प्रचंड गर्दी उसळली आहे. गणरायाला निरोप देण्यासाठी हजारो भक्त मोठ्या उत्साहाने उपस्थित राहिले आहेत. समुद्राला भरती असल्यामुळे विसर्जन प्रक्रियेत काहीसा विलंब होत असला तरी भक्तीभावात किंचितही कमतरता दिसत नाही. ढोल-ताशांच्या गजरात, “गणपती बाप्पा मोरया”च्या जयघोषात वातावरण दुमदुमले असून गिरगाव चौपाटीवरचा हा सोहळा शिगेला पोहोचला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
lalbaugh
Lalbaug

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com