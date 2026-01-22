व्हिडिओ | Videos

Sahar Shaikh च्या वक्तव्यावर Navneet Rana चा प्रत्युत्तर, 'इथे फक्त निळा अन् भगवा रंग चालेल' | Sakal News

Navneet Rana On Sahar Shaikh: मुंब्रा महापालिका निवडणुकीत AIMIM चा दणदणीत विजय, तरुण नगरसेविका सहर शेख यांचे जितेंद्र आव्हाडांना खुले आव्हान; ‘मुंब्रा हिरव्या रंगाने रंगवणार’ या वक्तव्यावर माजी खासदार नवनीत राणा यांचे जोरदार प्रत्युत्तर..

ठाणे महापालिका निवडणुकीत मुंब्रा परिसरात एमआयएमने घवघवीत यश मिळवत मोठा विजय नोंदवला आहे. या विजयानंतर पक्षाच्या सर्वात तरुण नगरसेविका सहर शेख यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांना थेट खुले आव्हान दिले. आमचे राजकारण पक्षाच्या विचारधारेशी प्रामाणिक असल्याचे सांगत, पाच वर्षांनंतर होणाऱ्या निवडणुकांत याचे उत्तर देण्याचे आव्हान त्यांनी दिले. तसेच संपूर्ण मुंब्रा हिरव्या रंगाने रंगाचा करणार, दावा सहर शेख यांनी केला होता. या वक्तव्यावर राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, अमरावतीच्या माजी खासदार नवनीत राणा यांनी सहर शेख यांच्या विधानावर जोरदार शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. सहर शेख यांच्या वक्तव्यामुळे नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले असून, त्यांच्या विधानांवर नवनीत राणा यांनी नेमके काय म्हटले,पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Amravati
vidarbha
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
navneet rana

Related Stories

No stories found.